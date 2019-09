USA und El Salvador unterzeichnen Asylabkommen

Die USA und El Salvador haben sich auf ein Abkommen geeinigt, mit dem Asylbewerber Medienberichten zufolge in das mittelamerikanische Land zurückgeschickt werden können. Die Vereinbarung wurde am Freitag (Ortszeit) in Washington vom amtierenden US-Heimatschutzminister Kevin McAleenan und der salvadorianischen Außenministerin Alexandra Hill unterzeichnet.

SN/APA/AFP/OSCAR RIVERA Kevin McAleenan unterzeichnete die Vereinbarung