USA und Frankreich hoffen auf Chinas Hilfe im Ukraine-Krieg

US-Präsident Joe Biden und sein französischer Kollege Emmanuel Macron hoffen auf die Mithilfe Chinas, um die Bemühungen um ein Ende des Kriegs in der Ukraine zu "beschleunigen". Ein Telefonat der Präsidenten habe den "gemeinsamen Willen Frankreichs und der Vereinigten Staaten" gezeigt, die Chinesen dazu zu verpflichten, "mit uns das Ende des Krieges in der Ukraine zu beschleunigen und einen dauerhaften Frieden aufzubauen", wie am Mittwoch aus Diplomatenkreisen verlautete.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/LUDOVIC MARIN Macron besucht Chinas Staatschef Xi Jinping