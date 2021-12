USA und Iran zeigen sich pessimistisch zu Atomgesprächen

Hochrangige Vertreter der USA und des Iran haben sich am Donnerstag pessimistisch zu den laufenden Atomgesprächen in Wien geäußert. "Ich muss Ihnen sagen, die jüngsten Schritte, die jüngste Rhetorik, die geben uns nicht viel Anlass zu Optimismus", sagte US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag in Stockholm. Er werde in einem Tag oder so einschätzen können, ob der Iran sich in gutem Glauben einbringe.

SN/APA/EU DELEGATION IN VIENNA/HAND Positive Signale von den Wiener Atomgesprächen