USA und Nordkorea trotz geplatzten Gipfels gesprächsbereit

Nach dem vorzeitig abgebrochenen Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un signalisieren beide Seiten weitere Gesprächsbereitschaft. "Wir wollen unbedingt zurück an den Tisch", meinte US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag in der philippinischen Hauptstadt Manila. In nordkoreanischen Staatsmedien wurde der Gipfel im Vietnam als konstruktiv bezeichnet.

/AP Trump und Kim