USA und Polen kündigen Nahost-Konferenz für Februar an

Die beiden NATO-Staaten USA und Polen haben für Februar eine internationale Konferenz zur Zukunft und Sicherheit im Nahen Osten angekündigt. Das Treffen werde vom 13. bis 14. Februar in Warschau stattfinden, hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Außenministerien beider Länder. Staaten aus aller Welt seien eingeladen teilzunehmen. Details wurden zunächst nicht genannt.

SN/APA (AFP)/ANDREW CABALLERO-REYNO Pompeo tourt durch Nahen Osten