USA und Russland in Wien im Dialog über Waffen im All

Die USA und Russland haben am Montag in Wien Gespräche über ungeklärte Fragen der Rüstung im Weltraum geführt. Washington und London hatten Moskau beschuldigt, jüngst eine Waffe zur Zerstörung von Satelliten in eine Umlaufbahn gebracht zu haben.

SN/APA (AFP/Archiv)/SAMUEL CORUM Die USA wollen im Weltall nicht auf Waffen verzichten