USA und Russland reden in Wien über atomare Abrüstung

Die USA und Russland setzen am Montag ihren Dialog über atomare Abrüstung fort. Dazu treffen einander in Wien zum zweiten Mal der US-Sonderbeauftragte für Abrüstungsfragen, Marshall Billingslea, und der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow. US-Außenminister Mike Pompeo sprach zuletzt von Fortschritten. Die USA wollen allerdings, dass sich China an den Gesprächen beteiligt.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Der US-Sonderbeauftragte für Abrüstungsfragen, Marshall Billingslea