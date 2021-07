USA und Russland sprechen in Genf wieder über Abrüstung

Vertreter der USA und Russlands sind am Mittwoch in Genf zu neuen Abrüstungsgespräche zusammengekommen. Es soll um Fragen der "strategischen Stabilität" gehen, wie US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin bei ihrem Gipfeltreffen in Genf am 16. Juni vereinbart hatten. Die Gespräche finden in der US-Botschaft in Genf statt. Die Delegationen werden auf Vizeaußenminister-Ebene geführt: auf russischer Seite Sergej Rjabkow, auf US-Seite Wendy Sherman.

SN/AP Putin und Biden hatten neue Gespräche vereinbart