USA und Südkorea: Hand in Hand gegen Chinas Vormacht

Auf seiner ersten Asienreise als US-Präsident wirbt Biden um einen neuen Handelspakt. Kann er damit Chinas Einfluss in der Region stoppen?

Seit Tagen wird in Südkorea spekuliert: Wird der verfeindete Bruderstaat Nordkorea diese Tage wieder eine Rakete abfeuern? Voller Nervosität berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap Mitte der Woche: "Im Fall einer nordkoreanischen Provokation gibt es einen Plan B." Die Südkoreaner befürchten eine Antwort auf ihren Besuch, der am Freitag eintraf: Zum ersten Mal seit Beginn seiner Amtszeit reist US-Präsident Joe Biden nach Seoul. Der 79-Jährige ist auf großer Mission.

Er will liberal orientierte Staaten in der Region stärker an ...