USA und Südkorea starteten ebenfalls Raketen

Einen Tag nach dem nordkoreanischen Raketentest haben die USA und Südkorea in der Region selbst Geschosse abgefeuert. Das südkoreanische Militär teilte am Mittwoch mit, als Reaktion auf die Provokation Nordkoreas seien vier Boden-Boden-Raketen (Typ ATACM) in Richtung Japanisches Meer geschossen worden. Beide Seiten hätten jeweils zwei Raketen abgefeuert, die Scheinziele präzise getroffen hätten. Damit sei die Fähigkeit demonstriert worden, weitere Provokationen abzuschrecken.

SN/APA/South Korean Defence Ministr Das südkoreanische Militär veröffentlichte mehrere Fotos vom Start