USA und Verbündete verurteilen nordkoreanische Raketentests

Die USA, Japan und Südkorea haben die jüngste Serie nordkoreanischer Raketentests als "destabilisierend" verurteilt. Pjöngjang müsse seine "unrechtmäßigen Aktivitäten einstellen und stattdessen den Dialog suchen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die US-Präsident Antony Blinken, sein japanischer Kollegen Hayashi Yoshimasa und Südkoreas Chefdiplomat Chung Eui-yong nach einem Treffen in Honolulu am Samstag (Ortszeit) unterzeichneten.

SN/APA/KCNA VIA KNS/STR Machthaber "provoziert" wieder einmal mit Raketentests