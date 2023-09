USA und Vietnam werten ihre diplomatischen Beziehungen auf

Die USA und Vietnam werten ihre diplomatischen Beziehungen zu einer "strategischen Partnerschaft" auf. "Das bedeutet, dass die Vereinigten Staaten ihre Beziehungen zu einem weiteren wichtigen indopazifischen Partner gestärkt haben", sagte US-Präsident Joe Biden am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Hanoi. Die Reise sei ein "historischer Moment", sagte Biden. Er wurde in der Hauptstadt Vietnams vom Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, empfangen.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/LUONG THAI LINH Biden freut sich über seinen 'historischen Moment' in Vietnam