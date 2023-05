USA vereinbaren Sicherheitsabkommen mit Papua-Neuguinea

Im Ringen mit China um Einfluss im strategisch wichtigen Pazifikraum haben die USA einen neuen Sicherheitspakt mit Papua-Neuguinea geschlossen. US-Außenminister Antony Blinken und Papua-Neuguineas Premierminister James Marape unterzeichneten das Dokument am Montag in der Hauptstadt Port Moresby, wie der US-Sender CNN berichtete. Das Abkommen werde dazu beitragen, die Sicherheit und Stabilität in der Region zu stärken, teilte das US-Außenministerium mit.

BILD: SN/APA/AFP/ADEK BERRY US-Au§enminister Blinken vereinbart in Papua-Neuguinea Sicherheitspakt