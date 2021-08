USA verhängen Visa-Beschränkungen gegen Beamte in Nicaragua

Angesichts des harten Vorgehens gegen die Opposition in Nicaragua will die US-Regierung weitere Sanktionen verhängen. 19 Wahlbeamte und Parteifunktionäre in Nicaragua würden mit Visa-Beschränkungen belegt, teilte das US-Außenministerium am Freitagabend (Ortszeit) in Washington mit. Sie seien an einem "Angriff auf die Demokratie" beteiligt und in den USA nicht willkommen.

SN/APA/AFP/CESAR PEREZ Die USA werfen Präsident Ortega hartes Vorgehen gegen Opposition vor