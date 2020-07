Deutschland ist das beliebteste Land der Welt. Aber nur zwölf Prozent der Deutschen mögen das Amerika von Donald Trump.

Stephen J. Hadley kann ein Lied davon singen, was der Verlust an internationalem Ansehen bedeutet. "Unsere Marke wird beschädigt, unsere Wirtschaft und unsere Institutionen werden geschwächt", sagt der ehemalige Nationale Sicherheitsberater von Präsident George W. Bush. Er erinnert damit an ...