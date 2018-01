Die USA haben ihre Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea verschärft. Die Strafmaßnahmen zielten unter anderem auf zwei Handelsfirmen mit Sitz in China ab, teilte das Finanzministerium in Washington am Mittwoch mit. Diese seien am Export von Metall und anderen Gütern im Wert von mehreren Millionen Dollar für das nordkoreanische Waffenprogramm beteiligt.

(SN)