USA: Vorerst kein Geld für Ukraine

Demokraten und Republikaner einigen sich auf ein Überbrückungsbudget. In letzter Minute und überschattet von der Debatte um die Ukraine.

Wenige Stunden vor Beginn eines Shutdowns genehmigten Repräsentantenhaus und Senat am Samstag einen Überbrückungshaushalt für die nächsten 45 Tage. Dieser Kompromiss verhinderte, dass die Türen der Amtsstuben in der Hauptstadt zum Auftakt des Fiskaljahres, das in den USA traditionell am 1. Oktober beginnt, geschlossen werden mussten.

So weit, so normal - wenn sich Demokraten und Republikaner in Washington die Macht teilen, dann kommt es immer wieder zu solchen fiskalpolitischen Hauruck-Übungen. Wie dieser Kompromiss allerdings zustande kam, das ist selbst für den dysfunktionalen Politbetrieb in der Hauptstadt höchst ungewöhnlich.

Den ersten Schritt machte Speaker Kevin McCarthy, der angeschlagene Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Der Republikaner musste in der Nacht auf Samstag zur Einsicht gekommen sein, dass er die Kontrolle über die große Kammer verloren hat. Also legte er, nach einigem Hin und Her und angeblich höchst emotionalen Debatten hinter verschlossenen Türen, einen Überbrückungshaushalt vor.

Im Washingtoner Jargon heißen solche Gesetzespakete "Continuing Resolution", und der Name ist Programm: Die Regierung kann zu Beginn des neuen Fiskaljahres weitermachen wie bisher. Der Schritt von McCarthy mag höchst pragmatisch klingen. Er stellte aber ein großes Zugeständnis an den politischen Gegner dar. Denn es waren die Demokraten, die im vorigen Jahr noch in beiden Kammern die Mehrheit stellten und damit das budgetpolitische Fundament für das Fiskaljahr 2022/23 zimmerten.

Im Klartext: Für weitere 45 Tage kann die Regierung von Präsident Joe Biden nun weiter Geld ausgeben, wie bisher - obwohl die Republikaner doch die Schuldenwirtschaft des Weißen Hauses scharf kritisieren und seit Monaten weitreichende Einsparungen fordern.

Den zweiten Schritt machten dann die Demokraten. Sie halfen McCarthy im Repräsentantenhaus aus der Patsche und stimmten fast einheitlich für den Überbrückungshaushalt. Und das, obwohl das eilig gezimmerte Gesetzespaket keine neuen militärischen und zivilen Hilfspakete für die Ukraine vorsieht. Ohne die Stimmen von 209 Demokraten wäre das Paket bereits in der großen Kammer gescheitert, stimmten doch nur 126 Republikaner mit Ja, 90 sagten Nein. Es stimmten also mehr Demokraten als Republikaner für den Überbrückungshaushalt.

Beide Seiten fanden sinngemäß ähnliche Worte, um ihr überraschendes Vorgehen zu begründen. Ein Shutdown, die Schließung der Amtsstube, sei nicht im Interesse des amerikanischen Volkes. "Es ist in Ordnung, wenn Republikaner und Demokraten sich zusammentun, um das Richtige zu tun", sagte Speaker McCarthy. Und der demokratische Fraktionsvorsitzende Hakeem Jeffries sagte: Das Stimmverhalten seiner Partei sei konsequent und verantwortungsbewusst gewesen. Die Demokraten hätten in erster Linie einen Shutdown verhindern wollen.

Das ist sicherlich nicht falsch. Aber es stimmt eben auch, dass sich beide Seiten erpressen ließen, von Abweichlern und Rechthabern. So hatten die Demokraten eigentlich versprochen, Nein zu einer "Continuing Resolution" zu sagen, die keine neue Finanzmittel für die Ukraine vorsieht. Dieses Versprechen brach die Partei von Präsident Biden; führende Demokraten versicherten aber am Wochenende, dass sie nun umgehend über einen Nachtragskredit von 24 Milliarden Dollar diskutieren würden. Diesen Kredit hatte das Weiße Haus allerdings bereits im August beantragt.

Hinzu kommt: Mit der Verabschiedung eines Überbrückungshaushaltes ist das eigentliche Problem noch lange nicht gelöst - der Streit um das neue Budget. Nach wie vor liegen sich die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus und die demokratische Mehrheit im Senat in den Haaren, wie viel Geld die Regierung Biden bis am 30. September 2024 ausgeben darf. Gut möglich also, dass Mitte November erneut ein Streit bis zur letzten Minute droht, wenn die "Continuing Resolution" ausläuft.

Ob Kevin McCarthy zu diesem Zeitpunkt noch Speaker sein wird, ist allerdings ungewiss. Eigentlich kann sich auch in Washington kein Fraktionsvorsitzender leisten, dass er regelmäßig vom rechten Rand seiner Partei vorgeführt wird.

Politbeobachter rechnen deshalb fest damit, dass ein Wortführer des rechten Parteiflügels in den nächsten Tagen eine Art Vertrauensabstimmung im Repräsentantenhaus beantragen wird. McCarthy sagte am Samstag, er habe keine Angst um seinen Job. Das klingt nach Zweckoptimismus. Allerdings muss man dem Republikaner aus Kalifornien zugutehalten, dass er in den vergangenen neun Monaten bereits zahlreiche Krise überlebt hat. So schnell gibt ein biegsamer Politiker wie Kevin McCarthy nicht auf.