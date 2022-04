USA warnen vor weltweitem Rückgang der Demokratie

US-Außenminister Antony Blinken ortet einen weltweiten Rückgang der Demokratie. "Seit vielen Jahren beobachten wir einen alarmierenden Rückgang der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte in vielen Teilen der Welt", sagte Blinken am Dienstag bei der Veröffentlichung des jährlichen Menschenrechtsberichts der US-Regierung in Washington. Zu Österreich wird darin "Korruption in der Regierung sowie antisemitisch und antimuslimisch motivierte Gewalt" angeführt.

SN/APA/AFP/X06862/POOL/MICHAEL MCCO US-Au§enminister Antony Blinken