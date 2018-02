USA werfen Türkei Schädigung des Kampfes gegen den IS vor

US-Außenminister Rex Tillerson hat die Militäroffensive der Türkei in der nordsyrischen Region Afrin als schädlich für den Kampf gegen die Jihadisten-Miliz IS bezeichnet. Die Operation gegen kurdische Einheiten in Afrin "hat unserem Kampf gegen den Islamischen Staat im Osten Syriens geschadet", sagte Tillerson am Dienstag in Kuwait-Stadt.

SN/APA (AFP)/STR Tillerson sieht den US-Kampf gegen den IS durch die Türkei gestört