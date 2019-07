USA: Wesentliche Fortschritte bei Afghanistan-Gesprächen

Die USA haben nach sechs Verhandlungstagen mit Vertretern der radikalislamischen Taliban über Wege zum Frieden in Afghanistan von wesentlichen Fortschritten berichtet. Das Treffen in den vergangenen Tagen sei die bisher produktivste Sitzung gewesen, teilte der US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, am Samstagabend über Twitter mit.

SN/APA (AFP)/WAKIL KOHSAR US-Sonderbeauftragter Zalmay Khalilzad