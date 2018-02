USA wollen Botschaft in Jerusalem angeblich im Mai eröffnen

Die neue US-Botschaft in Jerusalem soll nach Plänen der Regierung von Präsident Donald Trump schon im Mai dieses Jahres eröffnet werden. Das bestätigte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Freitag. Die Eröffnung falle mit dem 70. Jahrestag der Gründung Israels am 14. Mai 1948 zusammen.

SN/APA (AFP)/AHMAD GHARABLI Israel hochzufrieden mit Verlegung von US-Botschaft nach Jerusalem