USA wollen DNA-Proben an der Grenze festgenommenen Migranten

Die US-Regierung will künftig von Hunderttausenden an der Südgrenze festgenommenen Migranten zwangsweise DNA-Proben nehmen. Die Ergebnisse sollen zur Kriminalitätsbekämpfung in der Datenbank der Bundespolizei FBI gespeichert werden, erklärte das Justizministerium am Montag.

SN/APA (AFP)/GUILLERMO ARIAS An der Grenze zu Mexiko kommt es immer wieder zu Festnahmen