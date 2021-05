USA wollen Herkunft des Coronavirus auf den Grund gehen

Die USA erhöhen den Druck auf China, eine gründliche wissenschaftliche Untersuchung der Herkunft des Coronavirus zu erlauben. Die Weltgesundheitsorganisation kann einen Unfall in einem Forschungsinstitut in Wuhan nicht ausschließen.

Führende Gesundheitsexperten der neuen US-Regierung drängen auf die vollständige Aufklärung des Ursprungs der Coronapandemie. Allein in den USA sind bisher rund 600.000 Menschen an Covid-19 gestorben. US-Gesundheitsminister Xavier Becerra nahm das jährliche Ministertreffen der Weltgesundheitsorganisation WHO zum Anlass, eine "zweite Phase" bei den internationalen Ermittlungen zu fordern.

Becerra verlangte eine "transparente, wissenschaftstheoriebasierte" Untersuchung der Herkunft des Virus durch eine Gruppe internationaler Experten in der Volksrepublik China, "die unabhängig die Quelle des Virus in den frühen Tagen des Ausbruchs ...