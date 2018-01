USA wollen keine Waffen mehr an Kurdenmiliz YPG liefern

Die USA wollen nach Angaben der Türkei die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Syrien nicht länger mit Waffen unterstützen. H.R. McMaster, der Nationale Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump, habe dies in einem Telefonat mit dem Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdogan bestätigt, teilte das türkische Präsidialamt am Samstag mit.

Die Türkei hatte vergangenen Samstag die Militäroffensive "Olivenzweig" in der Region Afrin gestartet, die sich gegen die von den USA unterstützten YPG richtet. Ankara betrachtet diese wegen ihrer engen Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Terrororganisation. Am Freitag kündigte die Türkei an, ihre Offensive gegen die YPG in Nordsyrien auf das gesamte Grenzgebiet ausweiten zu wollen. (Apa/Ag.)