USA wollen knapp 12.000 Soldaten aus Deutschland abziehen

Die USA haben einem Bericht zufolge ihre Pläne für einen Abzug von Truppen aus Deutschland konkretisiert. Etwa 12.000 Soldaten sollen Deutschland verlassen, so der SWR am Mittwoch. 6.400 von ihnen sollten in die USA zurückkehren, 5.400 würden innerhalb Europas verlegt. Betroffen sind die Standorte Vilseck, Grafenwöhr und Wildflecken in Bayern und US-Luftwaffe-Kräfte in Spangdahlem in der Eifel.

SN/APA (AFP/Archiv)/CHRISTOF STACHE US-Soldat am Standort Grafenwöhr