USA wollen Kräfte beim Klimaschutz bündeln

Im Dezember 2020 ist der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen wieder gestiegen.

Die USA sind mit ihrem neuen Präsidenten Joe Biden auf der Weltbühne zurück - auch beim Klimaschutz. Bidens Klimabeauftragter John Kerry lotete am Dienstag persönlich in Brüssel bei der EU-Kommission aus, wie Europäische Union und USA ihre Kräfte bündeln könnten. Er ist im Gegensatz zu seinen Gesprächspartnern bereits gegen Corona geimpft.

Kerry ging es vor allem um die Vorbereitung einer entscheidenden UNO-Klimakonferenz im Herbst in Glasgow in Großbritannien. Dort sollen die Staaten ihre 2015 in Paris gegebenen Klimaversprechen ...