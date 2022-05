USA wollen Taiwan gegen China verteidigen

Joe Biden will den Einfluss Russlands und Chinas zurückdrängen. Auch in Sachen Taiwan.

Sollte China einen Angriff auf Taiwan starten, so werden die USA militärisch eingreifen. Dazu hätten die USA eine "Verpflichtung". Das erklärte US-Präsident Joe Biden am Montag in Tokio. Neben ihm stand Fumio Kishida, der Premierminister Japans, des wichtigsten Verbündeten der USA in Asien. Ein Angriff Chinas auf Taiwan würde die ganze Region destabilisieren und dem ähneln, was in der Ukraine passiert sei, sagte Biden.

Seit Ende des Chinesischen Bürgerkriegs 1949 regiert die Kommunistische Partei Festlandchina. Die unterlegenen Nationalisten ...