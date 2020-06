Die USA wollen ihre Truppenpräsenz im Irak "in den kommenden Monaten" reduzieren. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung der Regierungen in Washington und Bagdad hervor, die in der Nacht zum Freitag veröffentlicht wurde.

Angesichts der Fortschritte im Kampf gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) solle "im Laufe der kommenden Monate" ein Abbau der US-Truppenpräsenz im Irak erfolgen, heißt es darin. Quelle: Apa/Ag.