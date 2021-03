USA wollen UNO-Friedenskonferenz für Afghanistan

Die USA wollen dem stockenden Friedensprozess in Afghanistan mit einer UNO-Konferenz neuen Schwung verleihen. An der Konferenz sollen die Außenminister Russlands, Chinas, Pakistans, des Iran, Indiens und der USA teilnehmen, heißt es in einem am Sonntag veröffentlichten Schreiben von US-Außenminister Antony Blinken an den afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani. Diese Staaten hätten nämlich "ein gemeinsames Interesse an einem stabilen Afghanistan", so Blinken.

SN/APA (AFP)/ANDREW CABALLERO-REYNO US-Au§enminister Blinken setzt bei Afghanistan auf UNO