USA wollen von Selenskyj bessere Informationen

Amerika hilft der Ukraine mit modernen Waffen. Aber wo und wie werden sie eingesetzt?

Avril Haines ist die am besten informierte Frau in Washington. Als Koordinatorin der amerikanischen Geheimdienste beaufsichtigt die ausgebildete Physikerin und Juristin die Arbeit der 17 Nachrichtendienste. Als Haines aber kürzlich in einem Senatsausschuss Fragen über den Kriegsverlauf auf den Schlachtfeldern der Ukraine und die nächsten Schritte von Präsident Wolodymyr Selenskyj beantworten sollte, musste auch sie passen. Es sei "sehr schwierig zu sagen", wie die künftige Strategie der Ukraine aussehen werde, sagte Haines. "Wir haben wohl einen besseren Einblick in die russische als in die ukrainische Seite."

Will heißen: Obwohl Washington seit der russischen Invasion für die Ukraine zivile und militärische Hilfspakete im Wert von mehr als 50 Milliarden Dollar genehmigt hat, tappt Präsident Joe Biden weitgehend im Dunkeln. Die Regierung in Kiew informiert den wichtigsten Verbündeten kaum über die Pläne der heimischen Streitkräfte. Rückschläge im Kampf gegen die Russen bleiben geheim. Selbst US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der sich regelmäßig mit Offiziellen in Kiew austauscht, besitze keine Zusatzinformationen, berichtete kürzlich die "New York Times".

Amerikanern fehlt direkter Draht zu den ukrainischen Streitkräften

Erklären lässt sich dieses äußerst ungewöhnliche Arrangement mit der Absichtserklärung Bidens, keine US-Truppen in der Ukraine zu stationieren. Auch zog Washington nach amtlichen Angaben sämtliche Militärberater und Ausbildner aus Kiew ab. Den Amerikanern fehlt damit der direkte Draht zu den ukrainischen Streitkräften und den kommandierenden Generälen. Kiew scheint sich mit dieser "roten Linie" Bidens abgefunden zu haben.

Politisch ist es für Selenskyj ein Vorteil, dass Washington die Ukraine nicht am Gängelband führt. Die ungewöhnliche Partnerschaft hat aber auch Nachteile. So fällt es ukrainischen Streitkräften zunehmend schwer, die modernen Waffen und Hilfsmittel einzusetzen. Die "New York Times" berichtete jüngst über den Einsatz von Nachtzielgeräten des Typs JIM LR - ein Hightech-Feldstecher, der Artillerieziele in zehn Kilometern Entfernung lokalisieren kann. Das Problem: Die ukrainischen Truppen wissen nicht, wie die Geräte funktionieren. Hinzu kommen Schwierigkeiten mit der Kompatibilität zwischen Waffen sowjetischer Bauart - einst Standard in den ukrainischen Streitkräften - und Produkten aus NATO-Staaten. So spuckt der JIM LR die Zielkoordinaten in einem Format aus, das mit traditionellen ukrainischen Landkarten nicht vereinbar ist.



Der US-Präsident will sich nicht vorwerfen lassen, Geld aus dem Fenster zu werfen

In den USA wird befürchtet, dass Kiew die Regierung in Washington vor vollendete Tatsachen stellen könnte, falls der Wind auf dem Schlachtfeld dreht. Der US-Präsident betont zwar immer wieder, dass es Sache Selenskyjs sei, den Krieg am Friedenstisch zu beenden - Amerika jedenfalls werde der Ukraine keine Konzessionen aufzwingen. Biden will sich aber nicht dem Vorwurf aussetzen, Geld aus dem Fenster zu werfen.

Damit steht der Präsident nicht allein. Am rechten und linken Flügel des politischen Spektrums wird der Ruf nach besserer Aufsicht über die Hilfspakete für die Ukraine lauter. Abgeordnete wollen wissen, wie und wo Kiew die US-Waffen einsetzt. Das Pentagon habe keine Rechenschaft über die verteilten Mittel gegeben, heißt es.

Zu dem Grundproblem sagte jüngst ein anonymer Pentagon-Berater: "Sobald dieses Material in die Ukraine gelangt, gehört es der Ukraine. Und was sie damit machen, wo sie es lagern, wie sie es an ihre Truppen liefern, ist ihre Sache."