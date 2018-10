USA und Türkei erzielten angeblich Einigung im Fall Brunson

Die USA und die Türkei haben im Streit um den seit zwei Jahren festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson einem Medienbericht zufolge eine Einigung erzielt. Der US-Sender NBC berichtete am Donnerstag von einer "geheimen Vereinbarung", die Brunson den Weg zurück in die USA ebnen könnte. Bei der Gerichtsverhandlung am Freitag in Izmir werde somit erwartet, dass bestimmte Vorwürfe fallengelassen würden.

SN/APA (AFP)/- Brunson wird seit zwei Jahren in der Türkei festgehalten