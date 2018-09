USA wollen weniger an die NATO zahlen

Die US-Regierung will Medienberichten zufolge ihre direkten Zahlungen an die NATO kürzen. US-Vertreter hätten in NATO-Gremien einen entsprechenden Vorstoß angekündigt, berichten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" unter Berufung auf einen NATO-Diplomaten. NATO-Vertreter wollten den Bericht offiziell nicht bestätigen.

SN/APA (AFP/Archiv)/LUDOVIC MARIN Trump ist mit den US-Verbündeten nicht zufrieden