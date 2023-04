Usbeken stimmen über Verlängerung der Präsidentenamtszeit ab

In Usbekistan wird am Sonntag in einem Verfassungsreferendum unter anderem über eine Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten entschieden. Laut dem zur Abstimmung stehenden Text soll diese künftig sieben statt bisher fünf Jahre betragen. Gleichzeitig erklärt das Änderungspaket Usbekistan zu einem "Sozialstaat" mit verstärkten Wohlfahrtsverpflichtungen und erlaubt etwa Grundbesitz für Nicht-Landwirte. Die Todesstrafe wird abgeschafft und ein besserer Rechtsschutz eingeführt.

BILD: SN/APA/UZBEK PRESIDENTIAL PRESS SER Usbekistan-Referrndum: Präsident Schawkat Mirsijojew bei Stimmabgabe