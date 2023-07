Usbekistans Präsident Mirsijojew wiedergewählt

Die am Sonntag stattgefundenen Präsidentenwahlen in Usbekistan hat das amtierende Staatsoberhaupt Schawkat Mirsijojew erwartungsgemäß mit großer Mehrheit vor den anderen drei Kandidaten gewonnen. Nach am Montagvormittag ersten verlautbarten Hochrechnungen stimmten 87 Prozent der Wahlberechtigten für Mirsijojew. Auf dem zweiten Platz folgt die Richterin Robachon Machmudova für die Sozialdemokratische Partei (Adolat). Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 80 Prozent.

BILD: SN/APA/UZBEK PRESIDENTIAL PRESS SER Mirsijojew hatte drei unbekannte Gegenkandidaten