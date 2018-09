Valls will Bürgermeister von Barcelona werden

Frankreichs ehemaliger Premier kandidiert für das Amt in seiner katalanischen Geburtsstadt.

"Ich war immer stolz darauf, in Barcelona geboren zu sein", sagt der Mann, der von 2014 bis 2016 unter Frankreichs Staatschef François Hollande in Paris als Regierungschef amtierte. Er fühle sich als Katalane, Spanier, Franzose und Europäer, sagt Manuel Valls. Nun will der 56-Jährige, Sohn eines katalanischen Malers und einer Italo-Schweizerin, der in Paris aufwuchs und Frankreich als Abgeordneter, Innenminister und Premier diente, zurück nach Barcelona - und dort Bürgermeister werden. Sein neues politisches Projekt hat wohl auch damit zu tun, dass sein politischer Stern in Frankreich inzwischen gesunken ist. Sein Plan, für die französischen Sozialisten als Präsidentschaftskandidat anzutreten, scheiterte. 2017 trat er aus der Partei aus. Auch seine Hoffnung, in die Regierung von Präsident Emmanuel Macron eintreten zu können, erfüllte sich nicht.