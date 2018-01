Van der Bellen am Samstag in Slowenien

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Samstag im slowenischen Brdo bei Kranj an einem Arbeitsmittagessen der Staatsoberhäupter aller Nachbarstaaten Sloweniens teilnehmen. Das teilte die Präsidentschaftskanzlei in Wien mit. Zu dem Treffen hat der slowenische Staatschef Borut Pahor seine Amtskollegen anlässlich des Beginns seiner zweiten Amtszeit geladen.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Van der Bellen zum Arbeitsmittagessen geladen