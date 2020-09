Van der Bellen appelliert vor UNO für mehr Biodiversität

Bei dem ersten Biodiversitätsgipfel der Vereinten Nationen am Rande der 75. UNO-Generalversammlung in New York hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen appelliert, mehr für den Schutz der Biodiversität zu tun. Es gehe dabei nicht nur darum, die Natur zu schützen, sondern auch "uns selbst", sagte Van der Bellen in einer Videobotschaft am Mittwoch.

SN/APA (AFP/Archiv)/VLADIMIR SIMICE Bundespräsident Van der Bellen warnt vor "business as usual"