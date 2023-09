Bundespräsident Van der Bellen startet am Montag in die hochrangig besetzte UNO-Woche in New York. Van der Bellen wird im Vorfeld der am Dienstag beginnenden Generaldebatte beim "SDG Summit" ("Gipfel der Ziele für nachhaltige Entwicklung") das Wort ergreifen und laut Redetext zum Handeln drängen: "In einer Welt, in der wir uns Kipppunkten nähern, können wir uns Untätigkeit nicht leisten." Das aktuelle UN- Spitzentreffen markiert die Halbzeit bei der Umsetzung der Agenda 2030.

BILD: SN/APA/AFP/ANGELA WEISS Van der Bellen beginnt UN-Woche in New York mit 'SDG-Summit'