Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzt seine Westbalkanreise am Mittwoch mit politischen Gesprächen in Nordmazedonien fort. In Skopje wird Van der Bellen von seinem nordmazedonischen Amtskollegen Stevo Pendarovski empfangen. Thema wird dabei wie auch bei einem Treffen mit Regierungschef Dimitar Kovačevski und einer Rede des Bundespräsidenten im Parlament die EU-Annäherung des Balkanlandes sein. Zudem will Van der Bellen "Türöffner" für heimische Unternehmen sein.

BILD: SN/APA/BUNDESHEER/CARINA KARLOVITS Bundespräsident Van der Bellen besucht Nordmazedonien