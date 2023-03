Van der Bellen bricht zu Westbalkan-Reise auf

Bundespräsident Alexander Van der Bellen bricht am Sonntag zu einer viertägigen Westbalkan-Reise auf. Begleitet wird er von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und einer Wirtschaftsdelegation mit Vertretern von rund 30 heimischen Unternehmen. Erste Station der Reise ist Albanien, am Dienstag geht es weiter nach Nordmazedonien. In den beiden EU-Kandidatenländen will der Bundespräsident "Türöffner" für heimische Unternehmer sein.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Van der Bellen reist mit Wirtschaftsdelegation nach Albanien