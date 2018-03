Van der Bellen in Kiew: Keine russischen Wahlen auf der Krim

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Mittwoch in Kiew mit seinem ukrainischen Amtskollegen Petro Poroschenko zusammengetroffen. Van der Bellen wurde von Poroschenko beim Präsidentenpalast mit militärischen Ehren empfangen. Vier Tage vor der russischen Präsidentenwahl bekräftige Österreich, dass Moskau keine legale Wahl auf der annektierten Halbinsel Krim abhalten kann.

"Das ist aus österreichischer Sicht eindeutig", sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Kiew. Aus österreichischer Sicht "war und ist" die Krim-Annexion "rechtswidrig", unterstrich Van der Bellen auf einer Frage einer von der Krim stammenden ukrainischen Journalistin. "Das ist auch die Position der Europäischen Union. Daher können auch auf dem Gebiet keine rechtsgültigen Wahlen zum russischen Parlament stattfinden. Das ist aus österreichischer Sicht eindeutig", sagte der Bundespräsident.

Poroschenko dankte Österreich für diese Haltung und auch dafür, dass es "keine Beobachter auf die Krim senden" und die Wahlergebnisse "aberkennen" werde. "Diese Anstrengungen werden dazu führen, dass die Krim-Annexion wieder abgebaut wird", gab sich der ukrainische Präsident zuversichtlich. Den Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin am heutigen Mittwoch auf der Halbinsel bezeichnete Poroschenko als "äußerst gefährliche Provokation". Zugleich drohte er all jenen, die sich an der Organisation der Wahlen an der Krim beteiligen, mit rechtlichen Maßnahmen "einschließlich Sanktionen".

Gegenüber österreichischen Journalisten hatten Van der Bellen und die mitgereiste Außenministerin Karin Kneissl betont, dass der umstrittene Putin-Besuch nichts an der österreichischen Position in Sachen Krim ändere. Kneissl unterstrich vor Journalisten zudem, dass sie bei ihren Gesprächen nicht auf die umstrittene Haltung der russlandfreundlichen FPÖ gegenüber der Krim angesprochen worden sei.

Van der Bellen und Poroschenko äußerten sich nach einem Treffen im Kiewer Präsidentenpalast. Zuvor hatten Außenministerin Karin Kneissl und ihr ukrainischer Kollege Pawlo Klimkin feierlich ein bilaterales Bildungs- und Wissenschaftsabkommen unterzeichnet. Poroschenko bezeichnete seinen österreichischen Amtskollegen als "wahren Freund" der Ukraine, während dieser auf die engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern hinwies.

Van der Bellen wird auf der dreitägigen Ukraine-Reise von seiner Ehefrau Doris Schmidauer und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) begleitet, die in Kiew von ihrem ukrainischen Amtskollegen Pawlo Klimkin empfangen wird. Außerdem will Kneissl ein bilaterales Bildungs- und Kulturabkommen unterzeichnen. Im Beisein beider Präsidenten wird zudem der österreichische Umweltaktivist Christoph Otto für sein langjähriges Engagement zugunsten von Tschernobyl-Kindern mit dem ukrainischen Iwan-Mazepa-Orden geehrt.

Der Bundespräsident strich am Vorabend des Treffens mit Poroschenko die engen Beziehungen zwischen Österreich und der Ukraine hervor, nicht nur politisch, aber auch wirtschaftlich und im wissenschaftlichen Bereich. Österreich zähle zu den größten Auslandsinvestoren in der Ukraine und sei auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. "Österreichische Firmen beschäftigen rund 30.000 Personen in der Ukraine", betonte er. Außerdem sei Österreich einer der ersten Staaten gewesen, der die Ukraine nach der Unabhängigkeit im Jahr 1991 anerkannt habe.

In Begleitung einer großen Wirtschafts- und Kulturdelegation war der Bundespräsident bereits am Dienstagnachmittag in Kiew eingetroffen und hatte dabei unter anderem mit Vertretern der Zivilgesellschaft über die Korruptionsbekämpfung gesprochen. Am Abend traf er auch zahlreiche in Österreich tätige Österreicher, darunter etwa den OSZE-Sonderbeauftragten für die Ukraine, Martin Sajdik, bei einem Empfang. Sajdik zeigte sich dabei gegenüber der APA optimistisch, was die Chancen für eine Annäherung im Ukraine-Konflikt betrifft. Es könnte vor den ukrainischen Präsidentenwahlen im kommenden Frühjahr durchaus noch Bewegung geben, meinte er.

Beeindruckt zeigte sich Van der Bellen auch von einer Führung durch die Kiewer Stadtführung. "Der Maidan ist mit jetzt nicht nur historisch ein Begriff, sondern auch physisch", sagte Van der Bellen. Am Mittwoch in der Früh erwies er zunächst den Opfern der wechselvollen ukrainischen Geschichte die Ehre, indem er einen Kranz am Denkmal des unbekannten Soldaten niederlegte, Getreideähren am Mahnmal für die Millionen Opfer der Hungerkrise Anfang der 1930er Jahre ("Holodomor") sowie Blumen beim Gedenkkreuz für die 100 Opfer des Maidan im Jahr 2014.

Am späteren Nachmittag wollte Van der Bellen in die westukrainische Stadt Lwiw (Lemberg) weiterreisen, wo er seinen dreitägigen Besuch am morgigen Donnerstag beschließt. "Ich freue mich ganz besonders auch nach Lemberg zu reisen, das ein Symbol der engen Verbundenheit unserer beiden Länder ist", betonte der Bundespräsident mit Blick auf die Hauptstadt des früheren österreichischen Kronlandes Galizien, in dem die Erinnerung an die Donaumonarchie immer noch im Stadtbild präsent ist.

