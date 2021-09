Van der Bellen in Rom: "EU soll selbstbewusster auftreten"

14 europäische Staatsoberhäupter, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, haben sich am Mittwoch im Rahmen eines Treffens der sogenannten "Arraiolos-Gruppe" in Rom mit der Zukunft der EU beschäftigt. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella empfing die 13 nicht-exekutiven Präsidenten in seinem Amtssitz in Rom. In seiner Ansprache am Ende des 16. Treffens der Arraiolos-Gruppe betonte Van der Bellen, Europa solle "selbstbewusster auftreten und mehr Mut zeigen".

SN/APA/PETER LECHNER/PETER LECHNER Bundespräsident Van der Bellen beim Arraiolos-Treffen in Rom