Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat beim ersten Besuch der slowakischen Präsidentin Zuzana Caputova am Freitag in Wien erneut "die große Besorgnis" Österreichs in Bezug auf den umstrittenen Ausbau des AKW Mochovce ausgedrückt. Zugleich lobte er die Informationspolitik und Transparenz der Slowakei. In der neuen slowakischen Präsidentin sieht er eine "Mitstreiterin gegen die Klimakrise".

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Van der Bellen empfing Caputova