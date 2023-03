Van der Bellen ruft Albanien zu weitere Reformen auf

Bundespräsident Alexander Bellen hat Albanien bei einem Besuch in Tirana zu weiteren Reformen im Bereich Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und Justiz aufgerufen. "Wir möchten Albanien motivieren und ermutigen, die notwendigen Reformen gerade auch in diesen Bereichen engagiert fortzusetzen und sichtbare Resultate vorzuweisen, um auf dem EU-Integrationsweg rasch voranzuschreiten", sagte Van der Bellen am Montag bei einem Treffen mit seinem albanischen Amtskollegen Bajram Begaj.

BILD: SN/APA/BUNDESHEER/CARINA KARLOVITS Van der Bellen bei Amtskollegen Begaj in Tirana