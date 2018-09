Van der Bellen sieht Kriegsgefahr zwischen den USA und dem Iran

Am Rande der UNO-Vollversammlung in New York ließ Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstagabend (Ortszeit) mit einer Warnung aufhorchen.

Was US-Präsident Donald Trump in seiner Rede vor den UNO-Delegierten gesagt habe, lasse darauf schließen, dass der US-Präsident sogar einen "Krieg mit dem Iran ins Auge fasst". So lautete die Warnung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstagabend (Ortszeit) in New York. Mit Trumps Rede sei "die nächste Eskalationsstufe" erreicht, sagte Van der Bellen und fügte hinzu. "Tut mir leid, das war mein Eindruck." Van der Bellen traf diese Einschätzungen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenministerin Karin Kneissl.



Trump hatte Stunden zuvor bei den Vereinten Nationen eine weltweite Isolation der Regierung im Iran gefordert. Er verteidigte den einseitigen Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran und die damit verbundenen US-Sanktionen, die seit August wieder wirksam sind und ab November in einer zweiten Stufe ausgeweitet werden. Die EU hält dagegen an dem Atomabkommen mit dem Iran fest.



Kurz sieht keine Kriegsgefahr

Bundeskanzler Kurz bewertete die Aussagen Trumps gegenüber dem Irak zwar als rhetorisch "härter als früher", sprach aber nicht von einer Kriegsgefahr. Nach seiner Einschätzung gefragt, ob Trump wie im Konflikt mit Nordkorea nach anfänglichem Säbelrasseln auch gegenüber dem Iran doch noch auf eine diplomatische Lösung setzen könnte, sagte Kurz: Die Situation sei nicht vergleichbar. Südkorea als Partner der USA wolle eine friedliche Lösung, der Iran hingegen sei für viele US-Partnerstaaten in der Region ein Gegner.



Außenministerin Kneissl meinte: "Es besteht durchaus Grund zur Sorge."

Van der Bellen, Kurz und Kneissl vertreten Österreich diese Woche bei der 73. UNO-Vollversammlung in New York. "Es war uns wichtig, dass wir zu dritt hergekommen sind", sagte Van der Bellen, gleichsam als "geballtes Auftreten einer kleinen Supermacht". Es geht zum einen darum, den EU-Afrika-Gipfel für den 18. Dezember vorzubereiten, zu dem Kurz im Rahmen der EU-Präsidentschaft Österreichs eingeladen hat. Andererseits pflegen Bundespräsident, Bundeskanzler und Außenministerin eine Reihe bilateraler Gespräche mit hochrangigen Politikern aus aller Welt. Heute, Mittwoch, steht zudem die Rede des Bundeskanzlers vor der UN-Vollversammlung auf dem Programm.

Van der Bellen trifft heute Erdogan

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Mittwochabend in New York (17.30 Ortszeit) mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammentreffen. An dem Gespräch am Rande der UNO-Vollversammlung wird auch Außenministerin Karin Kneissl teilnehmen. Das ist insofern eine Überraschung, als der Termin ursprünglich nicht geplant war. Der Fokus des Gesprächs wird auf den bilateralen Beziehungen liegen, heiß es.



Quelle: SN