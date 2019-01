Van der Bellen traf Steinmeier in Liechtenstein

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Donnerstag in Vaduz mit seinem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier zusammengekommen. Beide Staatsoberhäupter hatten am Vortag an der Jubiläumsfeier zu 300 Jahren des Fürstentums Liechtenstein teilgenommen. Sie sprachen über aktuelle politische Fragen wie die EU-Wahlen, den Brexit und Nahost.

SN/APA (BUNDESHEER)/PETER LECHNER Die Staatsoberhäupter sprachen über aktuelle politische Fragen