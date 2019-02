Van der Bellen trifft Rivlin und Netanyahu in Israel

Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzt am Montag seinen Staatsbesuch in Israel fort. Am Vormittag wird er von Staatspräsident Reuven Rivlin mit militärischen Ehren empfangen. Nach Pressestatements und einem Vier-Augen-Gespräch der beiden Staatsoberhäupter geht es weiter zur Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Am Nachmittag trifft Van der Bellen Premierminister Benjamin Netanyahu.

SN/APA (Jäger)/ROBERT JAEGER Van der Bellen zu Gast in Israel