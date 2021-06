Varianten plagen Südostasien

Bislang ist die Region gut durch die Pandemie gekommen. Mutationen des Coronavirus lassen nun aber die Alarmglocken schrillen. Vorerst vor allem in Vietnam.

Was das Gesundheitsministerium in Hanoi am vergangenen Wochenende vermeldete, bietet Grund zu weiterer Sorge. Eine neue Variante von SARS-CoV-2 zeigt Eigenschaften jener Mutationen auf, die erstmals in Großbritannien und Indien entdeckt wurden. Sie ist also aggressiv und verbreitet sich schnell über die Luft. Wie viele Menschen schon damit infiziert sind, wird gerade ermittelt.

Wird nun auch Vietnam von der Pandemie heimgesucht? In der Millionenstadt Ho Chi Minh City werden die Menschen jedenfalls angehalten, nur noch für notwendige Besorgungen ...