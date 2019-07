Varoufakis mischt wieder in der griechischen Politik mit

Ein nur kurzes Intermezzo hatte Yannis Varoufakis als griechischer Finanzminister. Dennoch blieb er vielen als Politik-Rebell im Gedächtnis. Nun ist Varoufakis mit seiner neu gegründeten Partei Athener Parlament zurückgekehrt.

Die Wahl am Sonntag hat in Griechenland politisch einiges umgeworfen: Die bisherige Regierungspartei von Premier Alexis Tsipras, die Linkspartei Syriza, wurde auf den zweiten Platz verwiesen. Die meisten Stimmen, nach aktuellen Auszählungen 39,6 Prozent, hat die konservative Partei Nea Dimokratia mit ihrem Spitzenkandidaten Kyriakos Mitsotakis gewonnen. Im Gegensatz zu der Siegerpartei liegt die neu gegründete Partei MeRA 25 mit aktuell 3,4 Prozent weit abgeschlagen und schaffte gerade noch die Drei-Prozent-Hürde des griechischen Parlaments. Dennoch schafft es die Zwergenpartei in viele deutschsprachige Medien. Denn sie hat einen berühmten Vorsitzenden: Yannis Varoufakis.

SN/APA (epa)/SIMELA PANTZARTZI Vaorufakis war als griechischer Finanzminister selbst in den eigenen Reihen umstritten.

Anfang 2018 stellte der ehemalige Finanzminister von Griechenland MeRA 25 vor. Die Abkürzung steht für "Europäische realistische Ungehorsams-Front". Nicht nur der Name zeugt von Rebellion. In einem Video, das Varoufakis am Wahlabend veröffentlichte, sagt er: "Wir sind hier, um unseren konstruktiven Ungehorsam, unseren europäischen Internationalismus, zu implementieren." Die Mitglieder der pro-europäischen Partei seien Linke, Liberale, Grüne und Feministen, sagt Varoufakis. Auf seiner Internetseite spricht Varoufakis davon, dass MeRA 25 gegen die "parasitäre und grausame Form der Oligarchie" der Wahlsieger, der konservativen Partei Nea Dimokratia, vorgehen will.

SN/APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI Er hat die Wahl in Griechenland gewonnen: Kyriakos Mitsotakis von der konservativen Partei Nea Dimokratia.

Zu den Hauptthemen der MeRA 25 zählt Klimaschutz, eine "verantwortungsvolle" Wirtschaftspolitik, die einen Schuldenerlass Griechenlands fordert, und die Gleichstellung der Geschlechter, inklusive Heirat zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren.

SN/APA/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU Kein Liebespaar: Varoufakis mit Alexis Tsipras, der nun als griechischer Premier abdanken muss.

Laut aktuellem Stand wird die Partei von Varoufakis neun Abgeordnete ins Athener Parlament schicken. Neben Varoufakis hat die MeRA 25 zwar keine bekannten Gesichtern vorzuweisen. Aber prominente internationale Unterstützer: Neben dem US-amerikanischen Linguisten Noam Chomsky begeistert sich auch Baywatch-Star Pamela Anderson für die Varoufakis-Partei.

SN/APA/EPA/GEORG HOCHMUTH Bekannte Unterstützerin von MeRa 25: die US-Schauspielerin Pamela Anderson.

Ob der Politik-Rebell das Abgeordnetenhaus aufmischen kann, ist eher ungewiss. MeRA 25 hat keine Verbündeten im Parlament. Zu viele seiner Politik-Kollegen beäugen Varoufakis skeptisch. Vor allem nachdem er als griechischer Finanzminister nicht nur gegen die Auflagen der Troika wetterte, sondern den ein oder anderen fragwürdigen Auftritt absolvierte. Seinen Beinamen als "Stinkefinger Griechenlands" kommt nicht von ungefährt. In einem Video, das wären seiner Amtszeit viral ging, sagte Varoufakis, dass Griechenland Deutschland - einem der Geldgeber und Teil der Troika - dem Mittelfinger zeigen solle. Wie das aussehen könnte, demonstrierte Varoufakis in dem Video.