Vater des pakistanischen Atomprogramms gestorben

Der als Vater des pakistanischen Atomprogramms bekannte Abdul Qadeer Khan ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus gestorben, berichtete der pakistanische Fernsehsender PTV. Kahn war demnach mit Lungenproblemen in die Klinik eingeliefert worden. Der Atomwissenschaftler war bereits Ende August wegen einer Corona-Infektion stationär behandelt worden.

SN/APA/AFP FILES/AAMIR QURESHI Abdul Qadeer Khan wurde in seiner Heimat als Held verehrt